Пезешкиан: Иран ответит на любой удар соседних государств

«Если они попытаются напасть и вторгнуться на нашу землю из какой-либо страны, мы будем вынуждены ответить на эту атаку, и этот ответ не означает, что у нас спор с этой страной или что мы хотим расстроить ее народ», – заявил Пезешкиан. Он призвал соседей не позволить США и Израилю обмануть себя и не выступать друг против друга, добавив, что все разногласия следует решать внутренним диалогом.