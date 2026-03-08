Пезешкиан: Иран ответит на любой удар соседних государств

Пезешкиан: Иран ответит на любой удар соседних государствПрезидент призвал решать разногласия внутренним диалогом без США и Израиля
Тегеран будет «вынужден ответить» на любые атаки, осуществленные с территории соседних стран. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его слова передает Turkiey Today.
В своем обращении к нации он подчеркнул стремление к добрым отношениям с региональными партнерами.
«Если они попытаются напасть и вторгнуться на нашу землю из какой-либо страны, мы будем вынуждены ответить на эту атаку, и этот ответ не означает, что у нас спор с этой страной или что мы хотим расстроить ее народ», – заявил Пезешкиан. Он призвал соседей не позволить США и Израилю обмануть себя и не выступать друг против друга, добавив, что все разногласия следует решать внутренним диалогом.
Пезешкиан также призвал всех иранцев к единству и выходу на улицы «для защиты страны».
«Иран не позволит врагу захватить ни дюйма своей земли», – подчеркнул он.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что вооруженные силы Ирана способны вести интенсивную войну против США и Израиля как минимум в течение шести месяцев при нынешних темпах операций. Официальный представитель КСИР Али Мохаммад Наини, чьи слова приводит агентство Fars, подчеркнул, что Иран в значительной степени сохранил свой оборонный потенциал. Это заявление противоречит высказываниям главы Пентагона Пита Хегсета, заявившего, что «Иран готов», и президента США Дональда Трампа, который сказал журналистам, что у Ирана «заканчиваются пусковые установки».
7 марта Пезешкиан принес извинения соседним странам за атаки и заявил, что Тегеран будет воздерживаться от любых ударов по территории приграничных государств.