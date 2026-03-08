Газета
Спецпосланник Трампа Уиткофф попросил Россию не снабжать Иран разведданными

Ведомости

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что просил российскую сторону не делиться развединформацией с Ираном.Об этом сообщает Market Screener.

Журналисты на борту президентского самолета задали вопрос Уиткоффу, обращался ли он к Москве с просьбой не снабжать Иран разведданными. 

«Я это решительно заявил», – сказал спецпосланник (цитата по ТАСС).

При этом на уточняющий вопрос, есть ли у него основания полагать, что такая помощь все же оказывается, спецпосланник ответил уклончиво, выразив надежду, что «этого нет».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у США нет точных данных о том, передает ли Россия разведданные Тегерану.

5 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Иран не обращался к России с просьбой об оказании помощи.

