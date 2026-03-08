В Полтавской области заявили о повреждении промышленного предприятия

За ночь российские средства ПВО уничтожили 72 украинских дрона над Россией. 20 беспилотников ликвидированы над территорией Астраханской области, еще столько же – над Крымом. 14 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, восемь – над территорией Белгородской области.