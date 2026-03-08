Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Полтавской области заявили о повреждении промышленного предприятия

Ведомости

Промышленное предприятия в Полтавской области повреждено, сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.

«Одно из промышленных предприятий в Миргородском районе. Есть повреждения производственного оборудования», – написал он в Telegram, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.

Минобороны РФ сообщило 8 марта, что российская артиллерия, авиация и беспилотники нанесли поражение местам подготовки и запуска украинских БПЛА, пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 143 районах.

За ночь российские средства ПВО уничтожили 72 украинских дрона над Россией. 20 беспилотников ликвидированы над территорией Астраханской области, еще столько же – над Крымом. 14 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, восемь – над территорией Белгородской области.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте