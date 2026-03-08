В Полтавской области заявили о повреждении промышленного предприятия
Промышленное предприятия в Полтавской области повреждено, сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.
«Одно из промышленных предприятий в Миргородском районе. Есть повреждения производственного оборудования», – написал он в Telegram, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.
Минобороны РФ сообщило 8 марта, что российская артиллерия, авиация и беспилотники нанесли поражение местам подготовки и запуска украинских БПЛА, пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 143 районах.
За ночь российские средства ПВО уничтожили 72 украинских дрона над Россией. 20 беспилотников ликвидированы над территорией Астраханской области, еще столько же – над Крымом. 14 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, восемь – над территорией Белгородской области.