Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Армия Израиля понесла первые потери в боях с ливанской «Хезболлой»

Ведомости

При военной операции Израиля на юге Ливана погибли два израильских солдата. Об этом сообщили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Один из погибших — 38-летний старший сержант Махер Хатар. Имя второго погибшего военного не раскрывается.

«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля. Израиль в итоге начал наступательную операцию против ливанской группировки 2 марта.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Ливан, что тот заплатит «высокую цену», если атаки на израильскую территорию не прекратятся. Накануне минздрав Ливана сообщил, что число погибших в Ливане от израильских атак со 2 марта достигло 294 человек. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её