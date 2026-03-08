Армия Израиля понесла первые потери в боях с ливанской «Хезболлой»
При военной операции Израиля на юге Ливана погибли два израильских солдата. Об этом сообщили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Один из погибших — 38-летний старший сержант Махер Хатар. Имя второго погибшего военного не раскрывается.
«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля. Израиль в итоге начал наступательную операцию против ливанской группировки 2 марта.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Ливан, что тот заплатит «высокую цену», если атаки на израильскую территорию не прекратятся. Накануне минздрав Ливана сообщил, что число погибших в Ливане от израильских атак со 2 марта достигло 294 человек.