Иран пообещал увеличить интенсивность ударов по объектам в регионе

Иран пообещал увеличить интенсивность ударов по объектам в регионеКСИР планирует нарастить применение ракет и ударных беспилотников
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об увеличении масштабов наступательных операций в ходе противостояния с США и Израилем, пишет агентство Fars.
«Для противодействия варварству президента США Дональда Трампа и Белого дома КСИР увеличит свои беспилотные операции на 20%», – сообщает агентство со ссылкой на информированный источник.
В сообщении также говорится, что вечером 8 марта удвоится и использование сверхтяжелых и стратегических ракет. Эти меры предпринимаются для обеспечения сокрушительного ответа на любые военные авантюры против интересов и граждан Ирана, указывает КСИР.
Как сообщает The Times of Israel, США и Израиль нанесли ночные удары по пяти нефтяным объектам в иранской столице и ее окрестностях. В результате погибли четыре человека. От ударов поднялись столбы огня и дыма. В Иране распространили экстренное предупреждение о критической угрозе кислотных дождей из-за попаданий по объектам нефтепереработки.