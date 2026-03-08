Иран пообещал увеличить интенсивность ударов по объектам в регионе

Как сообщает The Times of Israel, США и Израиль нанесли ночные удары по пяти нефтяным объектам в иранской столице и ее окрестностях. В результате погибли четыре человека. От ударов поднялись столбы огня и дыма. В Иране распространили экстренное предупреждение о критической угрозе кислотных дождей из-за попаданий по объектам нефтепереработки.