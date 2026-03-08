Египетский фунт обвалился до исторического минимума на фоне войны в Иране

Давление на валюту нарастало с середины февраля на фоне растущей вероятности конфликта в регионе. Падение фунта ярко демонстрирует уязвимость импортозависимой экономики Египта к потрясениям за его пределами. На этом фоне иностранные инвесторы сокращают вложения в развивающиеся рынки. По оценкам Citibank, отток капитала из Египта за последние три недели достиг $3,8 млрд, а текущий объем портфельных инвестиций в госдолг оценивается в $28,2 млрд.