Египетский фунт обвалился до исторического минимума на фоне войны в Иране
Египетский фунт продемонстрировал рекордное падение с момента девальвации два года назад на фоне усугубления экономических последствий войны в Иране. Курс валюты Египта опустился до 52,2 фунта за доллар, свидетельствуют данные центрального банка страны, передает Bloomberg.
С момента последних котировок в четверг фунт подешевел на 4%. Фондовый рынок Египта также продолжил снижение: индекс EGX30 упал почти на 1,6%, а с начала месяца потери составили около 5%.
Давление на валюту нарастало с середины февраля на фоне растущей вероятности конфликта в регионе. Падение фунта ярко демонстрирует уязвимость импортозависимой экономики Египта к потрясениям за его пределами. На этом фоне иностранные инвесторы сокращают вложения в развивающиеся рынки. По оценкам Citibank, отток капитала из Египта за последние три недели достиг $3,8 млрд, а текущий объем портфельных инвестиций в госдолг оценивается в $28,2 млрд.
Власти пытаются смягчить последствия падения курса фунта для населения. Премьер-министр Мустафа Мадбули предупредил, что при затяжном конфликте могут потребоваться чрезвычайные меры. В воскресенье он поручил губернаторам следить за ценами для предотвращения спекуляций – после того как президент Абдель-Фаттах ас-Сиси допустил возможность передачи дел виновных в манипуляциях в военные трибуналы.