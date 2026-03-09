Над регионами РФ сбиты 163 украинских БПЛА
В ночь на 9 марта над регионами РФ перехвачены и уничтожены 163 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов было ликвидировано над территорией Брянской области, где сбили 54 аппарата, и над Республикой Крым, где уничтожили 47 беспилотников. Еще 16 дронов поражены над Краснодарским краем, 11 – над Калужской областью и восемь над Новгородской областью.
Также средства ПВО сработали над Белгородской областью, где уничтожили пять аппаратов, над акваторией Черного моря и Смоленской областью, где сбили по четыре беспилотника. Над Воронежской областью и Республикой Адыгея ликвидировали по три дрона, над Ростовской областью и акваторией Азовского моря – по два аппарата.
Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату было сбито над территориями Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областей.
Днем 8 марта над российскими регионами сбили 170 украинских беспилотников. До этого Минобороны сообщало о перехвате 152 украинских БПЛА. Наибольшее число дронов уничтожили над приграничной Брянской областью – 103 беспилотника.