Силы ПВО сбили 170 беспилотников над разными регионами России

Дроны были перехвачены в период с 14:00 до 18:00 мск над Брянской областью (73), Краснодарским краем (27), Тульской (19), Белгородской (11), Рязанской (10) и Курской (шесть) областями. По пять беспилотников сбили над Азовским морем и Калужской областью, четыре – над Черным морем.