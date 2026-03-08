Силы ПВО сбили 170 беспилотников над разными регионами России
Над российскими регионами сбили 170 украинских беспилотников днем 8 марта. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Дроны были перехвачены в период с 14:00 до 18:00 мск над Брянской областью (73), Краснодарским краем (27), Тульской (19), Белгородской (11), Рязанской (10) и Курской (шесть) областями. По пять беспилотников сбили над Азовским морем и Калужской областью, четыре – над Черным морем.
Также по три БПЛА перехватили в Крыму, Московском регионе и Орловской области, один – в Липецкой области.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 8 марта, что на подлете к столицы средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника.
До этого Минобороны сообщало о перехвате 152 украинских БПЛА в период с 8:00 до 14:00 мск. Наибольшее число дронов уничтожили над приграничной Брянской областью – 103 беспилотника.