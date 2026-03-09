КСИР заявила об ударах по базам США гиперзвуковыми ракетами

В КСИР уточнили, что удары наносились с использованием ракет на жидком и твердом топливе (включая типы «Хорремшехр», «Фаттах», «Хейбар»), а также стратегических беспилотников. Подчеркивается, что все поставленные цели были выполнены «со 100%-ным успехом».