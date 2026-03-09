Газета
КСИР заявила об ударах по базам США гиперзвуковыми ракетами

Иранские военные сообщили о «стопроцентном» поражении целей
Ведомости

Иранские военные атаковали американские базы гиперзвуковыми ракетами. Заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приводится в Telegram-канале IRIB.

«В ходе операции были нанесены удары по базам американских террористов в регионе, а также на севере оккупированных территорий», – говорится в заявлении.

В КСИР уточнили, что удары наносились с использованием ракет на жидком и твердом топливе (включая типы «Хорремшехр», «Фаттах», «Хейбар»), а также стратегических беспилотников. Подчеркивается, что все поставленные цели были выполнены «со 100%-ным успехом».

8 марта иранское агентство ISNA сообщило о серьезных повреждениях ядерного объекта в городе Исфахан после американо-израильских ударов. О радиационном загрязнении окружающей среды не сообщалось.

Иран подвергается ударам США и Израиля с 28 февраля. Ключевой причиной начала операции в Вашингтоне назвали предполагаемую разработку Тегераном ядерного оружия. Иранская сторона отрицает эти обвинения.

