КСИР заявила об ударах по базам США гиперзвуковыми ракетами

КСИР заявила об ударах по базам США гиперзвуковыми ракетамиИранские военные сообщили о «стопроцентном» поражении целей
Иранские военные атаковали американские базы гиперзвуковыми ракетами. Заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приводится в Telegram-канале IRIB.
«В ходе операции были нанесены удары по базам американских террористов в регионе, а также на севере оккупированных территорий», – говорится в заявлении.
В КСИР уточнили, что удары наносились с использованием ракет на жидком и твердом топливе (включая типы «Хорремшехр», «Фаттах», «Хейбар»), а также стратегических беспилотников. Подчеркивается, что все поставленные цели были выполнены «со 100%-ным успехом».
8 марта иранское агентство ISNA сообщило о серьезных повреждениях ядерного объекта в городе Исфахан после американо-израильских ударов. О радиационном загрязнении окружающей среды не сообщалось.
Иран подвергается ударам США и Израиля с 28 февраля. Ключевой причиной начала операции в Вашингтоне назвали предполагаемую разработку Тегераном ядерного оружия. Иранская сторона отрицает эти обвинения.