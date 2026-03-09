На жилой район Бахрейна упала американская ракета Patriot

Министерство внутренних дел Бахрейна объявляло, что люди были ранены в результате атаки иранского беспилотника. Были слышны два сильных взрыва. По данным МВД королевства, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, некоторые дома в Ситре повреждены. Точная информация о количестве раненых не приводилась.