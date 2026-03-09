На жилой район Бахрейна упала американская ракета Patriot
Американская ракета Patriot упала на острове Ситра в Бахрейне из-за неисправности. Есть раненые, пишет Haberler.
В материале указано, что информация о падении ракеты Patriot на жилой район Бахрейна была опубликована в соцсетях. Данные не подтверждались официальными органами.
Министерство внутренних дел Бахрейна объявляло, что люди были ранены в результате атаки иранского беспилотника. Были слышны два сильных взрыва. По данным МВД королевства, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, некоторые дома в Ситре повреждены. Точная информация о количестве раненых не приводилась.
8 марта агентство Fars писало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об увеличении масштабов наступательных операций в ходе противостояния с США и Израилем. Речь шла об увеличении беспилотных операций на 20% и удвоении использования сверхтяжелых и стратегических ракет.