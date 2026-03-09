Турция разместила на севере Кипра F-16 и системы ПВО
Турция разместила на Северном Кипре шесть самолетов F-16, а также системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в сообщении национальной обороны Турции.
Решение принято «в рамках последних событий, произошедших в нашем регионе».
В заявлении подчеркивается, что при необходимости будут приняты дополнительные меры.
5 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон решил направить четыре истребителя и вертолеты на Кипр и в Катар из-за эскалации на Ближнем Востоке. Речь об истребителях Typhoon и вертолетах Wildcat с возможностями по противодействию БПЛА. Стармер пояснил, что Лондон отправляет самолеты и вертолеты «для усиления наших оборонительных операций в Катаре и по всему региону».