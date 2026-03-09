Daily Express: Песков предупредил о «конце света» из-за ситуации в Иране
На фоне эскалации конфликта Израиля, США и Ирана приближается конец света. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Daily Express.
«Кремль предупредил, что "нам кажется, что конец света уже близок". Мрачное предупреждение для планеты прозвучало на фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану, которые Кремль назвал «идеальным штормом», – говорится в материале газеты.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.
В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 8 марта Песков говорил, что на фоне начавшегося «идеального шторма» в мире России следует сосредоточиться на себе. Норм и принципов международного права фактически больше нет, а какие правила пришли ему на смену – пока сформулировать не получается, считает представитель Кремля.