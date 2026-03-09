Daily Express: Песков предупредил о «конце света» из-за ситуации в Иране

В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 8 марта Песков говорил, что на фоне начавшегося «идеального шторма» в мире России следует сосредоточиться на себе. Норм и принципов международного права фактически больше нет, а какие правила пришли ему на смену – пока сформулировать не получается, считает представитель Кремля.