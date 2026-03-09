Путин поздравил аятоллу Моджтабу Хаменеи с избранием Верховным лидером Ирана

Путин поздравил аятоллу Моджтабу Хаменеи с избранием Верховным лидером ИранаПрезидент РФ отметил неизменную поддержку Тегерана со стороны Москвы
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления аятолле Сейеда Моджтабе Хоссейну Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Ирана. Российский лидер выразил надежду, что он продолжит дело своего отца, аятоллы Али Хаменеи, и «сплотит иранский народ перед лицом суровых испытаний». Об этом сообщает Кремль.
«Сейчас, когда Иран противостоит вооружённой агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности», – говорится в телеграмме Путина.
Вместе с тем президент РФ отметил неизменную поддержку Тегерана со стороны Москвы, а также солидарность с «иранскими друзьями».
Reuters 8 марта сообщало, что Иранские власти указали, что новым верховным лидером станет сын Али Хаменеи – Моджтаба.
Али Хаменеи был убит 28 февраля – в день, когда Израиль и США начали военные атаки на территорию республики. Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, это убийство стало результатом многолетней работы израильской разведки. По данным издания, спецслужбы Израиля взломали дорожные камеры в Тегеране: изображения с них шифровались и передавались на серверы Израиля, что позволило собрать необходимые данные для ликвидации. Согласно другим сообщениям СМИ, в окружении Хаменеи были шпионы, которые передавали информацию Израилю.