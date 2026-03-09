Париж запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане
Франция запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с быстро ухудшающейся ситуацией в Ливане. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в соцсети X.
«Для оказания помощи ливанскому народу мы выделили 6 млн евро в качестве экстренной помощи гуманитарным организациям, уже работающим на местах», – заявил Барро.
По его словам, республика готовит партию гуманитарной помощи на 20 т, которая прибудет уже 10 марта. Открыт также фонд поддержки кризисных ситуаций при французском МИДе для компаний и местных властей, «желающих внести свой вклад».
Париж продолжает переговоры с ливанскими и израильскими властями для предотвращения «погружения страны в хаос», прекращения огня и продолжения разоружения шиитской организации «Хезболла».
9 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ограниченной наземной операции против группы «Хезболла» в южных районах Ливана. Операция рассматривается как часть мер по «усилению оборонительных позиций на передовой» для обеспечения безопасности жителей северного Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.
«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля. Еврейское государство начало наступательную операцию против ливанской группировки 2 марта.