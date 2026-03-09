Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Париж запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане

Ведомости

Франция запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с быстро ухудшающейся ситуацией в Ливане. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в соцсети X.

«Для оказания помощи ливанскому народу мы выделили 6 млн евро в качестве экстренной помощи гуманитарным организациям, уже работающим на местах», – заявил Барро.

По его словам, республика готовит партию гуманитарной помощи на 20 т, которая прибудет уже 10 марта. Открыт также фонд поддержки кризисных ситуаций при французском МИДе для компаний и местных властей, «желающих внести свой вклад».

Париж продолжает переговоры с ливанскими и израильскими властями для предотвращения «погружения страны в хаос», прекращения огня и продолжения разоружения шиитской организации «Хезболла».

9 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ограниченной наземной операции против группы «Хезболла» в южных районах Ливана. Операция рассматривается как часть мер по «усилению оборонительных позиций на передовой» для обеспечения безопасности жителей северного Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.

«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля. Еврейское государство начало наступательную операцию против ливанской группировки 2 марта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её