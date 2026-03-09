Газета
Политика

Израиль ударил по «Русскому дому» в Ливане

Ведомости

Израиль нанес удар по «Русскому дому» в ливанском городе Набатия. Директор культурного центра Асаад Дейя не пострадал. Об этом сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале. 

Удар не был ничем спровоцирован. Официальное представительство Россотрудничества, РЦНК (он же Русский дом) в Бейруте на связи с коллегами», – написал он.

9 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ограниченной наземной операции против группы «Хезболла» в южных районах Ливана. Операция рассматривается как часть мер по «усилению оборонительных позиций на передовой» для обеспечения безопасности жителей северного Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.

«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля. Еврейское государство начало наступательную операцию против ливанской группировки 2 марта.

