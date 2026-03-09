Газета
Париж готовит операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит со своими партнерами «чисто оборонительную» миссию по открытию Ормузского пролива и сопровождению судов «после выхода из самой горячей фазы конфликта» на Ближнем Востоке для обеспечения циркуляции нефти и газа. Его заявление передает BFM TV.

По словам Макрона, миссия должна быть подготовлена совместно с европейскими и другими странами и «должна позволить, как только это станет возможным, сопровождение контейнеровозов и танкеров для постепенного открытия Ормузского пролива».

После атаки США и Израиля Иран полностью заблокировал Ормузский пролив. Движение нефтяных, торговых и рыболовных судов было остановлено, что вызвало резкий рост цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.

9 марта Bloomberg сообщил, что вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами, Кувейтом и Ираком добычу нефти начала сокращать Саудовская Аравия. Из-за того, что Ормузский пролив практически перекрыт, резервуары для хранения начинают заполняться.

