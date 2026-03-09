Средства ПВО за шесть часов сбили 21 украинский БПЛА

Также средства ПВО сработали над Белгородской областью, где уничтожили пять аппаратов, над акваторией Черного моря и Смоленской областью, где сбили по четыре беспилотника. Над Воронежской областью и Республикой Адыгеей ликвидировали по три дрона, над Ростовской областью и акваторией Азовского моря – по два. Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату было сбито над территориями Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областей.