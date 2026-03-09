Средства ПВО за шесть часов сбили 21 украинский БПЛА
С 14:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.
Больше всего – 10 единиц – сбили над территорией Курской области, восемь – над Белгородской, еще три – над Брянской.
В течение суток 9 марта Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево») и Пскова.
В ночь на 9 марта над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 163 украинских БПЛА. Наибольшее количество дронов было ликвидировано над территорией Брянской области, где сбили 54 аппарата, и над Республикой Крым, где уничтожили 47 беспилотников. Еще 16 дронов поражены над Краснодарским краем, 11 – над Калужской областью и восемь – над Новгородской.
Также средства ПВО сработали над Белгородской областью, где уничтожили пять аппаратов, над акваторией Черного моря и Смоленской областью, где сбили по четыре беспилотника. Над Воронежской областью и Республикой Адыгеей ликвидировали по три дрона, над Ростовской областью и акваторией Азовского моря – по два. Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату было сбито над территориями Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областей.