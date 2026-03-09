Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Средства ПВО за шесть часов сбили 21 украинский БПЛА

Ведомости

С 14:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.

Больше всего – 10 единиц – сбили над территорией Курской области, восемь – над Белгородской, еще три – над Брянской.

В течение суток 9 марта Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево») и Пскова.

В ночь на 9 марта над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 163 украинских БПЛА. Наибольшее количество дронов было ликвидировано над территорией Брянской области, где сбили 54 аппарата, и над Республикой Крым, где уничтожили 47 беспилотников. Еще 16 дронов поражены над Краснодарским краем, 11 – над Калужской областью и восемь – над Новгородской.

Также средства ПВО сработали над Белгородской областью, где уничтожили пять аппаратов, над акваторией Черного моря и Смоленской областью, где сбили по четыре беспилотника. Над Воронежской областью и Республикой Адыгеей ликвидировали по три дрона, над Ростовской областью и акваторией Азовского моря – по два. Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату было сбито над территориями Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её