ABC: Иран передал сообщения спящим ячейкам после смерти верховного лидера

Ведомости

Зашифрованные сообщения со стороны Ирана тайным агентам были перехвачены США. Об этом говорится в правительственном предупреждении, отправленном правоохранительным органам, сообщает ABC News.

В документе отмечается, что анализ сигналов может говорить об их возможном иранском происхождении – они были переданы по нескольким странам вскоре после смерти аятоллы Али Хаменеи. Перехваченная передача содержала инструкции и предназначалась для «спящих агентов».

«Хотя точное содержание этих передач в настоящее время не установлено, внезапное появление новой станции с характеристиками международной ретрансляции требует повышенной осведомленности о ситуации», – говорится в оповещении. Правоохранителям власти США поручили усилить мониторинг подозрительной радиочастотной активности.

Если содержимое предупреждения подтвердится, то правоохранительные органы окажутся правы. По данным издания, они предупреждали, что после удара США и Израиля по Ирану «спящие ячейки, развернутые вокруг Запада, могут быть использованы для ответных действий».

Хаменеи, верховный лидер Ирана, был убит в результате атаки США и Израиля 28 февраля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил убийство, назвав его «тяжким преступлением», и пообещал принять ответные меры.

