Трамп позвонил Путину для обсуждения международной обстановки

Трамп позвонил Путину для обсуждения международной обстановкиРечь шла об урегулировании на Украине и эскалации на Ближнем Востоке
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Акцент в беседе был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по Украине.
По словам Ушакова, «разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами».
«Они давно не разговаривали по телефону, последний раз в конце декабря 2025 г., сегодняшний разговор длился около часа», – рассказал Ушаков.
В декабре лидеры также обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта. Трамп тогда согласился с доводами России о том, что предлагаемые Украиной и ее европейскими союзниками варианты временного прекращения огня под разными предлогами приведут лишь к возобновлению конфликта.