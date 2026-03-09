Газета
Путин высказал Трампу ряд соображений по иранскому урегулированию

Ведомости

В телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского конфликта. Об этом рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков

Путин поделился с Трампом своими соображениями с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и руководителями ряда других стран. Трамп, в свою очередь, дал свою оценку развитию ситуации. 

Ушаков добавил, что разговор на этот счет состоялся «весьма предметный».

Путин в разговоре с иранским президентом 6 марта подтвердил позицию России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и отказа от силовых методов решения проблем на Ближнем Востоке. Он также выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе атак США и Израиля 28 февраля. 

