Путин высказал Трампу ряд соображений по иранскому урегулированию
В телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского конфликта. Об этом рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
Путин поделился с Трампом своими соображениями с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и руководителями ряда других стран. Трамп, в свою очередь, дал свою оценку развитию ситуации.
Ушаков добавил, что разговор на этот счет состоялся «весьма предметный».
Путин в разговоре с иранским президентом 6 марта подтвердил позицию России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и отказа от силовых методов решения проблем на Ближнем Востоке. Он также выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе атак США и Израиля 28 февраля.