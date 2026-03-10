Путин поздравил со 100-летним юбилеем композитора Зацепина
Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летним юбилеем, отметив, что автор продолжает дарить любителям музыки свой талант и новые произведения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей вы встречаете на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников», – говорится в обращении президента.
Путин пожелал композитору крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.
Зацепин является автором музыки, которая вошла в золотой фонд отечественной культуры. Широкую известность композитор получил благодаря сотрудничеству с режиссером Леонидом Гайдаем. Их творческий союз подарил зрителям ряд культовых советских комедий.
Музыка Зацепина звучит в фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». Музыковеды также отмечают, что Зацепин подмечает особенности голоса и манеры исполнителя, создавая песни под конкретных артистов.
В 2025 г. композитору было присвоено звание Героя Труда России. Путин вручил награду Зацепину на торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.