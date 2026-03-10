Путин поздравил со 100-летним юбилеем композитора Зацепина

Музыка Зацепина звучит в фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». Музыковеды также отмечают, что Зацепин подмечает особенности голоса и манеры исполнителя, создавая песни под конкретных артистов.