Кошта: США нарушают основанный на правилах международный порядок
США бросают вызов международному порядку. Евросоюз (ЕС) должен защищать правила, основанные на международном праве, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
«Мы должны способствовать соблюдению принципов, закрепленных в Уставе [ООН] и изложенных в наших международных договорах», – сказал Кошта (цитата по ТАСС).
28 февраля США и Израиль атаковали Иран. В первый день боевых действий был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи с родственниками и другие высокопоставленные чиновники. 9 марта в Тегеране прошла церемония присяги новому лидеру – аятолле Моджтабе Хаменеи. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана, если тот не уступит требованиям Вашингтона – например, о прекращении ядерных разработок в Иране, сообщила The Wall Street Journal.