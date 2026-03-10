Кошта: США нарушают основанный на правилах международный порядок

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. В первый день боевых действий был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи с родственниками и другие высокопоставленные чиновники. 9 марта в Тегеране прошла церемония присяги новому лидеру – аятолле Моджтабе Хаменеи. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана, если тот не уступит требованиям Вашингтона – например, о прекращении ядерных разработок в Иране, сообщила The Wall Street Journal.