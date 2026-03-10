Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин проведет встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным

Ведомости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выступит с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Регион очень важный российский, много проблем, которые решаем всей страной, много успехов, поэтому есть, есть о чем поговорить. Будет подробный разговор с главой государства», – добавил он.

Путин продолжает череду встреч с главами регионов, которые отчитываются о проделанной работе. Так, 6 марта он поговорил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Последний в ходе встречи рассказал президенту РФ о совместном с Минском предприятии «МиНиН», производящем трамваи. Губернатор доложил, что за 2025 г. в регионе завершено более двух третей работ по модернизации трамвайной сети. Уже построено 104 км путей из 149 запланированных и поставлено 145 новых трамваев из 170.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её