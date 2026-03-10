Путин проведет встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выступит с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Регион очень важный российский, много проблем, которые решаем всей страной, много успехов, поэтому есть, есть о чем поговорить. Будет подробный разговор с главой государства», – добавил он.
Путин продолжает череду встреч с главами регионов, которые отчитываются о проделанной работе. Так, 6 марта он поговорил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Последний в ходе встречи рассказал президенту РФ о совместном с Минском предприятии «МиНиН», производящем трамваи. Губернатор доложил, что за 2025 г. в регионе завершено более двух третей работ по модернизации трамвайной сети. Уже построено 104 км путей из 149 запланированных и поставлено 145 новых трамваев из 170.