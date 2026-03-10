Песков: даты нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет

Одними из ключевых тем разговора стали конфликт вокруг Ирана и трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине при участии представителей США. По словам Ушакова, Путин изложил ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом контактов с лидерами стран Персидского залива, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и руководителями ряда других государств.