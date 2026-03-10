Песков: даты нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет
Нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока не назначено – ни дата, ни место их проведения пока не определены. Об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Главная конкретика – это то, что трехсторонний формат нужно продолжать. Именно трехсторонний – в нем все заинтересованы. И главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия», – сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает посреднические усилия США.
9 марта Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Трамп позвонил российскому лидеру, чтобы обсудить «ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки».
Одними из ключевых тем разговора стали конфликт вокруг Ирана и трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине при участии представителей США. По словам Ушакова, Путин изложил ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом контактов с лидерами стран Персидского залива, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и руководителями ряда других государств.
Сообщалось, что Трамп выразил заинтересованность в скорейшем завершении конфликта на Украине через прекращение огня и достижение долгосрочного урегулирования. С российской стороны, по словам Ушакова, были положительно оценены посреднические усилия команды Трампа, а также дана характеристика ситуации на линии боевого соприкосновения, «где российские войска продвигаются весьма успешно».