Песков: Трамп не ставил условий о прекращении огня на Украине

Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор 9 марта. Диалог состоялся по инициативе США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что глава Белого дома позвонил Путину, чтобы обсудить «ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки». Позже Трамп назвал разговор с Путиным по украинскому вопросу позитивным.