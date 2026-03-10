Газета
Песков: Трамп не ставил условий о прекращении огня на Украине

Представитель Кремля пояснил «Ведомостям», что позиция Путина по этому вопросу «прекрасно всем известна»
Ведомости

США не ставили условий о прекращении огня на Украине для дальнейшего продолжения переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».

По его словам, «хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня», а последовательная позиция президента России Владимира Путина «прекрасно всем известна».

«Но в целом действительно все заинтересованы в скорейшем прекращении огня. Здесь трудно с этим спорить», – добавил Песков.

Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор 9 марта. Диалог состоялся по инициативе США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что глава Белого дома позвонил Путину, чтобы обсудить «ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки». Позже Трамп назвал разговор с Путиным по украинскому вопросу позитивным.

