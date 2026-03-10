АТОР: 10 000 россиян не могут покинуть Таиланд из-за ситуации на Ближнем Востоке
В Таиланде сейчас могут находится порядка 10 000 организованных и самостоятельных российских туристов, которые должны были вернуться домой через аэропорты ближневосточных стран, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Власти Таиланда разрешили россиянам находиться дополнительные 30 дней без визы, если их рейсы отменены из-за закрытия воздушного пространства и истек срок безвизового пребывания.
Туроператоры размещают туристов в отелях рядом с аэропортом за свой счет и ищут альтернативные варианты перевозки. Компании насчитали ориентировочно 800 клиентов с пропущенными стыковочными вылетами через хабы стран Персидского залива.
АТОР пишет, что цены на авиабилеты из Таиланда в Россию выросли в несколько раз. Туристы выбирают рейсы с пересадками в Китае и Узбекистане. «Аэрофлот» сообщал, что вводит дополнительные рейсы между Москвой и Бангкоком, Пхукетом.
Со 2 по 8 марта из государств Ближнего Востока в Россию на 219 авиарейсах прибыло свыше 45 000 человек. В ближайшее время предполагается перевезти еще около 7500 российских граждан, для чего будет задействовано 33 рейса.