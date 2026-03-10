АТОР: 10 000 россиян не могут покинуть Таиланд из-за ситуации на Ближнем Востоке

АТОР пишет, что цены на авиабилеты из Таиланда в Россию выросли в несколько раз. Туристы выбирают рейсы с пересадками в Китае и Узбекистане. «Аэрофлот» сообщал, что вводит дополнительные рейсы между Москвой и Бангкоком, Пхукетом.