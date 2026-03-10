Газета
Путин: за полгода подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15-17%

Ведомости

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным. В ходе встречи глава государства отметил, что территория региона, которая остается под контролем Украины, за полгода последние сократилась с 25% до 15-17%. Трансляцию проводил Кремль. 

Кроме того, Путин отметил, что ДНР за последние годы был нанесен колоссальный ущерб, но регион восстанавливается и развивается быстрыми темпами. Президент отметил хорошие темпы роста строительства жилья в ДНР.

Глава государства добавил, что Донецк по праву считался одним из самых крупных индустриальных, инфраструктурно развитых центров СССР. «Мы действительно предпринимаем все исчерпывающие шаги, что от нас и не зависит, чтобы вернуть и былую славу [Донбасса] и приносить пользу всей стране», – сказал президенту Пушилин.

Глава ДНР также проинформировал российского президента о том, что строительство участка автодорожного кольца вокруг Азовского моря идет с опережением.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга анонсировал встречу главы государства с Пушилиным. «Регион очень важный российский, много проблем, которые решаем всей страной, много успехов, поэтому есть, есть о чем поговорить. Будет подробный разговор с главой государства», – добавил он.

