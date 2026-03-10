Газета
Патриарх Кирилл назвал нового лидера Ирана дорогим братом

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил нового аятоллу Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, назвав его в обращении дорогим братом. Поздравление опубликовано на сайте РПЦ.

В тексте говорится, что РПЦ поддерживает «плодотворный диалог с иранской исламской общиной, который основан на взаимном уважении и общем стремлении к сохранению традиционных нравственных ценностей».

Патриарх Кирилл выразил надежду, что взаимодействие продолжится и будет развиваться. В конце он пожелал скорейшего наступления мира «на древней персидской земле».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день боевых действий США и Израиля против страны. 9 марта в Тегеране прошла церемония присяги новому лидеру – его сыну Моджтабе Хаменеи. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит убийство нового лидера, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона – например, о прекращении ядерных разработок в Иране.

