Политика

Силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА за восемь часов

Ведомости

В период с 8:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Мах.

Большая часть (21) была сбита над территорией Белгородской области, еще 9 беспилотников уничтожили над Крымом. По два дрона перехватили над Краснодарским краем и Курской областью. Над Азовским морем ликвидировали один БПЛА.

Днем Росавиация ограничила работу аэропортов Геленджика и Краснодара. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, они действуют до сих пор.

За ночь на 10 марта дежурные средства ПВО перехватили 17 украинских беспилотников над российскими регионами. Девять БПЛА было нейтрализовано в Крыму, пять – в Белгородской области и три – в Курской.

