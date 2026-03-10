Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над регионами России

По данным Минобороны, с 14:00 до 20:00 мск 9 марта силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над российскими регионами. Из них 10 единиц было ликвидировано над территорией Курской области, восемь – над Белгородской, еще три – над Брянской.