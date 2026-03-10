Газета
Политика

Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Девять БПЛА было нейтрализовано в Крыму, пять – в Белгородской области и три – в Курской.

По данным Минобороны, с 14:00 до 20:00 мск 9 марта силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над российскими регионами. Из них 10 единиц было ликвидировано над территорией Курской области, восемь – над Белгородской, еще три – над Брянской.

