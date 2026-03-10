Испания направит в Ливан гуманитарную помощь на 9 млн евро
Правительство Испании отправит Ливану гуманитарную помощь объемом 9 млн евро, сообщил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес в ходе пресс-конференции.
«Израиль угрожает наземным вторжением, которое было бы огромной ошибкой. <...> Гуманитарный ответ Испании претворяется в жизнь благодаря пакету помощи на 9 млн евро», – сказал он (цитата по ТАСС).
9 марта Al Jazeera со ссылкой на данные минздрава Ливана сообщила, что общее число погибших от израильских ударов в стране возросло до 486 человек. Кроме того, 1313 жителей получили ранения.
Движение «Хезболла» начало ответные атаки против Израиля после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля. Тель-Авив, в свою очередь, начал наступательную операцию против ливанской группировки 2 марта.