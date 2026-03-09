Газета
Число жертв израильских атак в Ливане достигло 486 человек

Ведомости

Общее число погибших в Ливане возросло до 486 человек. Кроме того, 1313 жителей получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля. Еврейское государство начало наступательную операцию против ливанской группировки 2 марта.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Ливан, что тот заплатит «высокую цену», если атаки на израильскую территорию не прекратятся. Накануне минздрав Ливана сообщил, что число погибших в Ливане от израильских атак со 2 марта достигло 294 человек.

9 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ограниченной наземной операции против группы «Хезболла» в южных районах Ливана. Операция рассматривается как часть мер по «усилению оборонительных позиций на передовой» для обеспечения безопасности жителей Северного Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.

