Число жертв израильских атак в Ливане достигло 486 человек

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Ливан, что тот заплатит «высокую цену», если атаки на израильскую территорию не прекратятся. Накануне минздрав Ливана сообщил, что число погибших в Ливане от израильских атак со 2 марта достигло 294 человек.