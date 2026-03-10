Медведев направил послание новому верховному лидеру Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день боевых действий США и Израиля против страны. 9 марта в Тегеране прошла церемония присяги новому лидеру – его сыну Моджтабе Хаменеи. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит убийство нового лидера, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона – например, о прекращении ядерных разработок в Иране.