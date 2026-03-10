Газета
Медведев направил послание новому верховному лидеру Ирана

Ведомости

Атака на Иран со стороны США и Израиля является «подлой и неспровоцированной вооруженной агрессией». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в послании новому Верховному иранскому лидеру Моджтабе Хаменеи.

«Уверен, что ваша работа на данном посту будет способствовать дальнейшему укреплению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, особенно в условиях подлой и неспровоцированной вооруженной агрессии», – говорится в телеграмме (цитата по ТАСС).

Медведев также выразил надежду на мужество и стойкость иранского народа в его «героической борьбе за суверенитет родины». Он отметил, что Россия и Иран сохранят эффективное сотрудничество, несмотря на возможное внешнее давление.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день боевых действий США и Израиля против страны. 9 марта в Тегеране прошла церемония присяги новому лидеру – его сыну Моджтабе Хаменеи. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит убийство нового лидера, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона – например, о прекращении ядерных разработок в Иране.

