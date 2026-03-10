Правкомиссия одобрила использование ВС для защиты граждан под арестом за рубежом
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому российские Вооруженные силы можно будет использовать при защите граждан РФ в случае их ареста или уголовного преследования в других странах.
Изменения вносятся в ст. 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и ст. 10 Федерального закона «Об обороне».
«Законопроект разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста (удержания), уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ», – говорится в документе.
29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым Россия отказалась от исполнения постановлений иностранных уголовных судов, а также международных судебных органов, компетенция которых не основана на договоре с РФ или резолюции Совбеза ООН. Инициатива внесла изменения в закон «О судебной системе РФ».