Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Правкомиссия одобрила использование ВС для защиты граждан под арестом за рубежом

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому российские Вооруженные силы можно будет использовать при защите граждан РФ в случае их ареста или уголовного преследования в других странах.

Изменения вносятся в ст. 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и ст. 10 Федерального закона «Об обороне».

«Законопроект разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста (удержания), уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ», – говорится в документе.

29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым Россия отказалась от исполнения постановлений иностранных уголовных судов, а также международных судебных органов, компетенция которых не основана на договоре с РФ или резолюции Совбеза ООН. Инициатива внесла изменения в закон «О судебной системе РФ».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь