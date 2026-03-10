Газета
При ударе США и Израиля по Тегерану пострадали 28 человек

В результате удара Израиля и США по Тегерану пострадали 28 человек, один погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранские власти.

По их данным, удар прошелся по району Дастгиб.

10 марта министр обороны США Пит Хегсет заявил, что сегодняшний день станет самым интенсивным днем ударов США по Ирану с начала военной кампании.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают добиваться поставленных целей и «побеждают» в противостоянии с Ираном. Хегсет также заявил, что Тегеран «стремительно движется к созданию ядерной бомбы», но президент США Дональд Трамп «никогда этого не допустит».

Днем ранее Трамп заявил прессе, что военная миссия в Иране в основном достигла поставленных целей. США значительно опережают график, сказал он, добавив, что, по его мнению, операция завершится «очень скоро».

