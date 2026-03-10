При ударе США и Израиля по Тегерану пострадали 28 человек

По его словам, Соединенные Штаты продолжают добиваться поставленных целей и «побеждают» в противостоянии с Ираном. Хегсет также заявил, что Тегеран «стремительно движется к созданию ядерной бомбы», но президент США Дональд Трамп «никогда этого не допустит».