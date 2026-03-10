Хегсет анонсировал самые мощные с начала войны удары по Ирану
Сегодняшний день станет самым интенсивным днем ударов США по Ирану с начала военной кампании, заявил министр обороны США Пит Хегсет. Его слова передает The Guardian.
По его словам, Соединенные Штаты продолжают добиваться поставленных целей и «побеждают» в противостоянии с Ираном. Хегсет также заявил, что Тегеран «стремительно движется к созданию ядерной бомбы», но президент США Дональд Трамп «никогда этого не допустит».
Хегсет отметил, что иранские власти понимают факт того, что их военный потенциал «систематически ослабляется», а сама страна «осталась одна и серьезно проигрывает». Он подчеркнул, что США продолжают наносить удары по иранским ракетам и военно-морским силам.
При этом, как отмечает The Guardian, за последние сутки Иран выпустил наименьшее количество ракет с начала конфликта.
10 марта The Wall Street Journal сообщил, что некоторые советники Трампа в частном порядке призывали его искать пути выхода из ситуации с Ираном в условиях резкого роста цен на нефть и опасений негативной политической реакции из-за затяжного конфликта.
Днем ранее сам Трамп заявил прессе, что военная миссия в Иране в основном достигла поставленных целей. По его словам, США значительно опережают график, – сказал он, добавив, что, по его мнению, операция завершится «очень скоро»