Парламент Венгрии одобрил заморозку конфискованных у Ощадбанка средств

Среди депутатов проект поддержали 124 человека из 200. Против документа проголосовали 28 парламентариев, девять человек воздержались. Средства могут оставить замороженными в Венгрии на срок до 60 дней. В стране проводится расследование о том, каковы происхождение этих денег и цель их использования.