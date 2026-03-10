Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Парламент Венгрии одобрил заморозку конфискованных у Ощадбанка средств

Ведомости

Парламент Венгрии принял законопроект, согласно которому деньги, конфискованные у Ощадбанка Украины, будут заморожены. На сайте парламента проводилась трансляция голосования.

Среди депутатов проект поддержали 124 человека из 200. Против документа проголосовали 28 парламентариев, девять человек воздержались. Средства могут оставить замороженными в Венгрии на срок до 60 дней. В стране проводится расследование о том, каковы происхождение этих денег и цель их использования.

6 марта портал Index сообщил о задержании в Будапеште семи украинцев, которых подозревают в отмывании денег. Следствие утверждает, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В Ощадбанке отметили, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.

7 марта стало известно, что инцидент с захватом инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии спровоцировал дефицит наличной валюты в банковской системе Украины. При этом нацбанк страны заявил, что международных резервов хватит для покрытия спроса и удержания стабильности на рынке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её