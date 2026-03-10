Парламент Венгрии одобрил заморозку конфискованных у Ощадбанка средств
Парламент Венгрии принял законопроект, согласно которому деньги, конфискованные у Ощадбанка Украины, будут заморожены. На сайте парламента проводилась трансляция голосования.
Среди депутатов проект поддержали 124 человека из 200. Против документа проголосовали 28 парламентариев, девять человек воздержались. Средства могут оставить замороженными в Венгрии на срок до 60 дней. В стране проводится расследование о том, каковы происхождение этих денег и цель их использования.
6 марта портал Index сообщил о задержании в Будапеште семи украинцев, которых подозревают в отмывании денег. Следствие утверждает, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В Ощадбанке отметили, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.
7 марта стало известно, что инцидент с захватом инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии спровоцировал дефицит наличной валюты в банковской системе Украины. При этом нацбанк страны заявил, что международных резервов хватит для покрытия спроса и удержания стабильности на рынке.