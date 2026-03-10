Более 15 000 человек пострадали в Иране от ударов Израиля и США
Более 15 000 человек получили ранения в Иране с начала войны с Израилем и США. Об этом сообщило министерство здравоохранения исламской республики, передает Tasnim.
Из них 12 495 человек прошли лечение и были выписаны, при этом 1682 раненых остаются в больницах. Врачи также провели 670 хирургических операций пострадавшим.
10 марта сообщалось, что в результате удара Израиля и США по Тегерану пострадали 28 человек, один погиб. 4 марта иранские власти сообщали о гибели 1045 человек.
28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану. В первый день конфликта погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его близкие, а также секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ на это Тегеран начал атаковать американские базы на Ближнем Востоке и в Израиле.