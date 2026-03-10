Украинскую журналистку заочно осудили на 13 лет за нападение на посла РФ

9 мая 2022 г. журналистка вместе с другими лицами напала на российского дипломата около мемориала «Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве». Преступники закрыли послу проход к памятнику, а затем плеснули в него красной жидкостью, сорвали с него очки для зрения и георгиевскую ленту. Кроме того, нападавшие оскорбляли российский дипломатический корпус.