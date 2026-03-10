Украинскую журналистку заочно осудили на 13 лет за нападение на посла РФ
Мосгорсуд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы украинскую журналистку Ирину Земляну (внесена в список террористов и экстремистов) за нападение на российского посла Сергея Андреева, которое произошло в Польше в 2022 г., сообщила Генпрокуратура.
9 мая 2022 г. журналистка вместе с другими лицами напала на российского дипломата около мемориала «Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве». Преступники закрыли послу проход к памятнику, а затем плеснули в него красной жидкостью, сорвали с него очки для зрения и георгиевскую ленту. Кроме того, нападавшие оскорбляли российский дипломатический корпус.
В мае 2022 г. и в марте 2024 г. журналистка также опубликовала в соцсетях ложную информацию о якобы совершенных военными ВС РФ во время спецоперации преступлениях.
Земляна осуждена по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на представителя иностранного государства, совершенное в целях осложнения международных отношений), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на посла 19 мая 2022 г. «Нападения на лиц, пользующихся международной защитой, и их служебный транспорт должны строго преследоваться по закону», – отмечало тогда ведомство.