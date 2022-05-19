СК РФ возбудил дело по факту нападения на посла России в Польше
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщили в СКР, в ходе церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве гражданка Украины Ирина Земляна и другие неустановленные лица напали на Андреева и делегацию, плеснули ему на лицо и одежду жидкость красного цвета, сорвали очки и георгиевскую ленточку.
«Нападения на лиц, пользующихся международной защитой, и их служебный транспорт должны строго преследоваться по закону. Для привлечения виновных лиц к ответственности Российская Федерация будет использовать все возможные правовые и дипломатические механизмы», — говорится в сообщении.
Ведомство квалифицировало эти действия как нападение на пользующихся международной защитой лиц и их служебный транспорт, совершенное в целях осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).
МИД России ранее выразил властям Польши решительный протест и потребовал немедленно организовать церемонию возложения венка и обеспечить ее полную безопасность от провокаций. МИД Польши в ответ заявил, что «осознает серьезность ситуации» и что нападение не должно было произойти.
После этого МИД потребовал официальных извинений от польской стороны. В связи с инцидентом посол Польши в России Кшиштоф Краевский 11 мая был вызван в МИД России.