СК РФ возбудил дело по факту нападения на посла России в Польше

Как сообщили в СКР, в ходе церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве гражданка Украины Ирина Земляна и другие неустановленные лица напали на Андреева и делегацию, плеснули ему на лицо и одежду жидкость красного цвета, сорвали очки и георгиевскую ленточку.