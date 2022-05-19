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СК РФ возбудил дело по факту нападения на посла России в Польше

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в СКР, в ходе церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве гражданка Украины Ирина Земляна и другие неустановленные лица напали на Андреева и делегацию, плеснули ему на лицо и одежду жидкость красного цвета, сорвали очки и георгиевскую ленточку.

«Нападения на лиц, пользующихся международной защитой, и их служебный транспорт должны строго преследоваться по закону. Для привлечения виновных лиц к ответственности Российская Федерация будет использовать все возможные правовые и дипломатические механизмы», — говорится в сообщении.

Ведомство квалифицировало эти действия как нападение на пользующихся международной защитой лиц и их служебный транспорт, совершенное в целях осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

МИД России ранее выразил властям Польши решительный протест и потребовал немедленно организовать церемонию возложения венка и обеспечить ее полную безопасность от провокаций. МИД Польши в ответ заявил, что «осознает серьезность ситуации» и что нападение не должно было произойти.

После этого МИД потребовал официальных извинений от польской стороны. В связи с инцидентом посол Польши в России Кшиштоф Краевский 11 мая был вызван в МИД России.

Ранее по теме: МИД выразил протест Польше из-за нападения на посла в Варшаве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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