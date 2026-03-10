Путин поручил наградить «Золотой Звездой» Героя России 21-летнего военного

Во время встречи Путин говорил, что территория ДНР, которая остается под контролем Украины, за полгода сократилась с 25% до 15-17%. Глава государства подчеркнул, что ДНР за последние годы был нанесен колоссальный ущерб, но регион восстанавливается и развивается быстрыми темпами. Президент отметил хорошие темпы роста строительства жилья в республике.