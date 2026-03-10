Четыре иранских дипломата погибли при ударе Израиля по Бейруту 8 марта

Министерство здравоохранения исламской республики 10 марта сообщало, что более 15 000 человек получили ранения в Иране с начала войны с Израилем и США. Из них 12 495 человек прошли лечение и были выписаны, при этом 1682 раненых остаются в больницах. Врачи также провели 670 хирургических операций пострадавшим, уточнили в ведомстве.