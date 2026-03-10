Газета
Главная / Политика /

Четыре иранских дипломата погибли при ударе Израиля по Бейруту 8 марта

Ведомости

В результате атаки Израиля на Бейрут 8 марта погибли четыре иранских дипломата. Об этом в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу сообщил постпред Ирана при организации Амир Саид Иравани, передает ТАСС.

Министерство здравоохранения исламской республики 10 марта сообщало, что более 15 000 человек получили ранения в Иране с начала войны с Израилем и США. Из них 12 495 человек прошли лечение и были выписаны, при этом 1682 раненых остаются в больницах. Врачи также провели 670 хирургических операций пострадавшим, уточнили в ведомстве.

28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану. В первый день конфликта погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его близкие, а также секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ на это Тегеран начал атаковать американские базы на Ближнем Востоке и объекты в Израиле.

