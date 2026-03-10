Bloomberg: Украине грозит ослабление ПВО из-за ситуации на Ближнем Востоке
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины могут столкнуться с ослаблением, так как ракеты-перехватчики для систем Patriot американского производства активно используются на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, США вместе с союзниками по военной операции в Иране применили свыше 1000 ракет Patriot. При этом Украина с начала 2022 г. получила примерно 600 перехватчиков для этих систем вооружений. Агентство в связи с этим подчеркнуло, что на Ближнем Востоке за 11 дней Вашингтон затратил больше ракет, чем на Украине за четыре года.
Как пишут авторы материала, такая ситуация увеличивает нагрузку на поставки данных ракет по всему миру и «усиливает страхи относительно того, как скоро их можно будет восстановить».
8 марта корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что президент США Дональд Трамп оказался не в состоянии предоставить Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые стремится получить президент Украины Владимир Зеленский. Журналист отметил, что это невозможно даже с учетом вероятного направления украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с беспилотниками.
Ваннер в эфире телеканала заявил, что у американцев отсутствуют большие запасы ракет для Patriot, поскольку они необходимы им в войне против Ирана, а также для их союзников в арабском мире.