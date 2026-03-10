Bloomberg: Украине грозит ослабление ПВО из-за ситуации на Ближнем Востоке

По данным агентства, США вместе с союзниками по военной операции в Иране применили свыше 1000 ракет Patriot. При этом Украина с начала 2022 г. получила примерно 600 перехватчиков для этих систем вооружений. Агентство в связи с этим подчеркнуло, что на Ближнем Востоке за 11 дней Вашингтон затратил больше ракет, чем на Украине за четыре года.