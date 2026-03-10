Лавров: не участвующие в войне против Ирана страны не должны подвергаться ударам
Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Саудовской Аравии Фейсал бен-Фархан Аль-Сауд во время телефонного разговора выразили уверенность, что страны, не относящиеся к действиям США и Израиля в Иране, не должны подвергаться ударам. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По данным МИД России, стороны «обсудили беспрецедентную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке вследствие неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана».
Кроме того, министры подчеркнули, что в рамках конфликта необходимо немедленно прекратить боевые действия и отказаться от силовых методов. Они, по мнению дипломатов, ведут к гибели мирных жителей, а также наносят вред гражданской инфраструктуре.
10 марта стало известно, что свыше 15 000 человек получили ранения в Иране с начала войны с Израилем и США. Из них 12 495 человек прошли лечение и были выписаны, при этом 1682 раненых остаются в больницах. Врачи также провели 670 хирургических операций пострадавшим.