Захарова: ООН не может не видеть преднамеренность удара ВСУ по мирным гражданам
Вооруженные силы Украины преднамеренно атаковали мирное население Брянска, ООН не может этого не видеть, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно. Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей», – написала дипломат.
По словам Захаровой, постоянное представительство РФ доведет эти сведения до секретариата всемирной организации.
10 марта в результате ракетного удара ВСУ в Брянске погибли шесть человек. Еще 37 человек получили ранения. По словам главы области, все пострадавшие граждане доставлены в Брянскую областную больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.