Шесть человек погибли из-за ракетного удара ВСУ по Брянску

Шесть человек погибли из-за ракетного удара ВСУ по БрянскуРанения получили еще 37 жителей
Шестеро жителей погибли в результате ракетного удара Киева по Брянску, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Еще 37 человек получили ранения.
По словам главы области, все пострадавшие граждане доставлены в Брянскую областную больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.
Богомаз подчеркнул, что прибыл на место удара и заслушал доклад начальника главного управления МЧС России по региону Дмитрия Енина. Сотрудник ведомства рассказал губернатору о ходе проведения мероприятий по эвакуации жителей.
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал удар по мирным жителям в ответ на вопрос журналистов. Он заявил ТАСС, что всемирная организация выступает против нападений на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.
ВСУ атаковали Брянск 10 марта. Богомаз говорил, что в результате ракетного удара в городе есть погибшие и пострадавшие, но не уточнял их количество. Позже он написал, что в Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения.