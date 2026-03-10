Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Шесть человек погибли из-за ракетного удара ВСУ по Брянску

Ранения получили еще 37 жителей
Ведомости

Шестеро жителей погибли в результате ракетного удара Киева по Брянску, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Еще 37 человек получили ранения.

По словам главы области, все пострадавшие граждане доставлены в Брянскую областную больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Богомаз подчеркнул, что прибыл на место удара и заслушал доклад начальника главного управления МЧС России по региону Дмитрия Енина. Сотрудник ведомства рассказал губернатору о ходе проведения мероприятий по эвакуации жителей.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал удар по мирным жителям в ответ на вопрос журналистов. Он заявил ТАСС, что всемирная организация выступает против нападений на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.

ВСУ атаковали Брянск 10 марта. Богомаз говорил, что в результате ракетного удара в городе есть погибшие и пострадавшие, но не уточнял их количество. Позже он написал, что в Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь