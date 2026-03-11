Песков: с момента стамбульских договоренностей 2022 года реальность изменилась
Стамбульские договоренности 2022 г. больше не соответствуют сложившейся ситуации. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС.
Представителя Кремля спросили, сохраняет ли Россия приверженность стамбульским договоренностям в решении украинского конфликта или есть изменения.
«Реальность вся изменилась», – ответил он.
В июне 2025 г. президент России Владимир Путин заявлял, что Киеву не стоит затягивать с переговорами с Москвой – условия могут измениться в худшую сторону для украинской стороны. Он напомнил, что предложенные Россией условия в Стамбуле в 2022 г. были гораздо мягче, чем сейчас, и подчеркнул, что РФ готова принимать решения по стамбульским принципам.