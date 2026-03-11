Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: с момента стамбульских договоренностей 2022 года реальность изменилась

Ведомости

Стамбульские договоренности 2022 г. больше не соответствуют сложившейся ситуации. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС.

Представителя Кремля спросили, сохраняет ли Россия приверженность стамбульским договоренностям в решении украинского конфликта или есть изменения.

«Реальность вся изменилась», – ответил он.

В июне 2025 г. президент России Владимир Путин заявлял, что Киеву не стоит затягивать с переговорами с Москвой – условия могут измениться в худшую сторону для украинской стороны. Он напомнил, что предложенные Россией условия в Стамбуле в 2022 г. были гораздо мягче, чем сейчас, и подчеркнул, что РФ готова принимать решения по стамбульским принципам.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь