Песков: с момента стамбульских договоренностей 2022 года реальность изменилась

В июне 2025 г. президент России Владимир Путин заявлял, что Киеву не стоит затягивать с переговорами с Москвой – условия могут измениться в худшую сторону для украинской стороны. Он напомнил, что предложенные Россией условия в Стамбуле в 2022 г. были гораздо мягче, чем сейчас, и подчеркнул, что РФ готова принимать решения по стамбульским принципам.