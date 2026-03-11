США попросили Румынию разместить допсилы на базе Когэлничану для ударов по Ирану

Президент Румынии Никушор Дан созвал 11 марта заседание Высшего совета обороны страны (CAST). В повестку включен вопрос о временном размещении на территории страны дополнительных американских сил, а также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и ее последствий для Румынии. После обсуждения в CSAT власти могут направить соответствующее решение в парламент Румынии, поскольку размещение иностранных войск и военные действия требуют парламентского одобрения.