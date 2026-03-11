США попросили Румынию разместить допсилы на базе Когэлничану для ударов по Ирану
Соединенные Штаты обратились к Румынии с просьбой разместить истребители и дополнительный военный контингент на авиабазе Михаил Когэлничану из-за войны с Ираном, сообщает телеканал Digi24.
Президент Румынии Никушор Дан созвал 11 марта заседание Высшего совета обороны страны (CAST). В повестку включен вопрос о временном размещении на территории страны дополнительных американских сил, а также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и ее последствий для Румынии. После обсуждения в CSAT власти могут направить соответствующее решение в парламент Румынии, поскольку размещение иностранных войск и военные действия требуют парламентского одобрения.
По информации источников, запрос поступил от Пентагона, который рассматривает возможность переброски на базу в Когэлничану военных и боевых самолетов.
Как пишет Digi24, авиабаза считается важным стратегическим объектом и может дать США преимущества в военных операциях. Ее расположение относительно близко к ближневосточному региону делает базу потенциальным логистическим пунктом.
Отмечается, что ранее база уже использовалась в контексте эскалации между Израилем и Ираном: британские самолеты, размещенные на базе Михаил Когэлничану, вылетали оттуда для ударов по целям в Иране. Сейчас на базе Когэлничану находятся более 1000 американских военнослужащих.
7 марта The Independent писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер все-таки разрешил использовать британские базы для «оборонительных» действий США против Ирана. Удары разрешено наносить с авиабазы Фэрфорд и острова Диего-Гарсия в Индийском океане. Великобритания также готовит авианосец Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке, сократив время его готовности к переброске до пяти дней.