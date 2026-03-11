Reuters: США не соглашаются сопровождать суда в Ормузском проливе
США почти ежедневно отклоняют запросы судоходных компаний на военное сопровождение в Ормузском проливе. Обоснованием отказа становится слишком высокий риск нападений, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Согласно оценкам ВМС США, перебои с экспортом нефти с Ближнего Востока не исчезнут. Агентство обращает внимание, что это противоречит заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов при необходимости предоставить военно-морское сопровождение для возобновления регулярных поставок по ключевому водному пути.
По словам одного из источников, сопровождение будет возможно только после снижения риска нападения.
Иран полностью заблокировал Ормузский пролив после атаки США и Израиля. Прекращение движения нефтяных, торговых и рыболовных судов вызвало скачок цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.
6 марта глава министерства энергетики США Крис Райт заявил в эфире Fox News, что США пересмотрели свою стратегию относительно сопровождения танкеров в Ормузском проливе. По его словам, Вашингтон намерен сначала ослабить позиции Ирана, а затем, когда ситуация будет благоприятной, приступить к сопровождению судов через этот водный путь.