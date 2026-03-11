Reuters: США не соглашаются сопровождать суда в Ормузском проливе

6 марта глава министерства энергетики США Крис Райт заявил в эфире Fox News, что США пересмотрели свою стратегию относительно сопровождения танкеров в Ормузском проливе. По его словам, Вашингтон намерен сначала ослабить позиции Ирана, а затем, когда ситуация будет благоприятной, приступить к сопровождению судов через этот водный путь.