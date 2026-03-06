Газета
Главная / Политика /

США отказались от идеи сопровождать танкеры в Ормузском проливе

Ведомости

США пересмотрели свою стратегию относительно сопровождения танкеров в Ормузском проливе. Вашингтон намерен сначала ослабить позиции Ирана, а затем, когда ситуация будет благоприятной, приступить к сопровождению судов через этот водный путь. Об этом заявил глава министерства энергетики США Крис Райт в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что корабли ВМС США начнут сопровождать суда в проливе «так быстро, как мы только сможем». Все военные ресурсы США пока направлены на «подавление возможности Ирана наносить вред своим соседям и американцам в регионе», отметил Райт.

Пролив блокирует Иран в связи с американо-израильскими ударами по его территории. 4 марта замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде сообщил, что военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Он подчеркнул, что движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов стало невозможным в этой акватории.

Блокировка акватории привела к росту цен на мировых рынках. От событий на Ближнем Востоке пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай и Индия, говорили «Ведомостям» эксперты. Около 80% всего нефтяного экспорта Ирана направляется в Китай, для которого это важный источник природного ресурса после потери венесуэльского рынка.

